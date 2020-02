ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വന്‍ വിജയം നേടി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് തന്റെ ആറാമിന്ദ്രിയം പറയുന്നതെന്ന് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ മനോജ് തിവാരി. ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു ബൂത്തില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപി 50ല്‍ അധികം സീറ്റുകള്‍ നേടി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ സ്പന്ദനങ്ങള്‍ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുണ്ട്. ആറാം ഇന്ദ്രിയത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഇന്ന് എന്റെ ആറാമിന്ദ്രിയം പറയുന്നത് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ്, മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ഇത്തവണ 50ല്‍ അധികം സീറ്റുകള്‍ നേടി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു. വിജയം നേടിയാല്‍ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കിയില്ല.

ബിജെപി 50ല്‍ അധികം സീറ്റുകളില്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് ബിജെപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍. സന്തോഷ് പറഞ്ഞു. വികസനവും സുരക്ഷയുമാണ് ജനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെന്നും ബിജെപിക്കായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ജനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പ്രതികരിച്ചു.

