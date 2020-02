ഡല്‍ഹി ജനത വീണ്ടും ചൂലെടുത്തു. നന്നായി അടിച്ചുവാരി. വിദ്വേഷ പ്രസംഗവും വര്‍ഗീയ ചേരിതിരിവിനുള്ള ശ്രമവും എല്ലാം അതില്‍ തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു. നെഗറ്റീവ് കാമ്പയിന്‍ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിച്ചിട്ടും ഡല്‍ഹി ജനത ബിജെപിക്ക് മുന്നില്‍ വാതില്‍ തുറന്നില്ല. പ്രചാരണം എപ്പോഴും വോട്ടാകണമെന്നില്ല. പ്രചാരണവും അതിന്റെ കൊഴുപ്പും ജനം കണക്കിലെടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ ബിജെപി വിജയം നേടിയേനെ. ലോക്‌സഭയില്‍ മോദിയെ വിജയിപ്പിച്ച അതേ ജനം നിയമസഭയില്‍ കെജ്രിവാളിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

മോദിയുടെ ഷായുടെയും കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു കെജ്രിവാള്‍. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണറെ ഉപയോഗിച്ച് എഎപി സര്‍ക്കാരിനെ വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചു. മനീഷ് സിസോദിയയും മന്ത്രിമാരും ഗവര്‍ണറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ നിരാഹാര സമരം കിടന്ന കാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ പോയി എഎപി നേടിയ വിധിയാണ് എഎപിക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാക്കിയത്.

ക്രമസമാധാനം, ഭൂമി, പോലീസ് ഇത് മൂന്നും ഒഴിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഇടപെടാന്‍ അധികാരമില്ലെന്ന ആ വിധിയോടെ ബിജെപിയുടെ വഴിമുടക്കല്‍ തന്ത്രംപാളി. പലവട്ടം എഎപിക്കുള്ളില്‍ പോലും ഭിന്നതയ്ക്ക് നീക്കം നടന്നു ഫലിച്ചില്ല. 2014-ല്‍ ആഞ്ഞുവീശിയ മോദി തരംഗത്തെ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ചെറുത്തത് ഡല്‍ഹിയില്‍ കെജ്രിവാളും പഞ്ചാബില്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങും മാത്രമായിരുന്നു. രണ്ട് തവണയും ലോക്‌സഭയില്‍ ഏഴില്‍ ഏഴ് സീറ്റും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിച്ചിട്ടും 56 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയിട്ടും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ അതേ ജനം കെജ്രിവാളിനും എഎപിക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച.

ഇന്ത്യയില്‍ മറ്റൊരിടത്തും ഒരു പക്ഷേ വോട്ടിങ്ങില്‍ ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യതിയാനം കാണാനാകില്ല. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ലീഡ് നില പരിശോധിച്ചാല്‍ 70-ല്‍ 65 സീറ്റിലും ബിജെപിക്കായിരുന്നു ലീഡ്. അഞ്ച് സീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നിലെത്തി. പക്ഷേ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിയമസഭാ സീറ്റ് ലീഡ് പരിശോധിച്ചാല്‍ എഎപി വട്ടപൂജ്യമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് വീണ്ടും കെജ്രിവാള്‍ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു.

ബിജെപിയാകട്ടെ ആവനാഴിയിലെ സകല അടവുകളും പയറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീവ്രവാദി വരെയാക്കി. വിദ്വേഷ പ്രസംഗം ശീലമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പൊടിക്കൈകളുമായി കാഴ്ചക്കാരായി. പഴയ ബിജെപി അധ്യക്ഷനും പുതിയ അധ്യക്ഷനും നേരിട്ട് തന്ത്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി. വീടുവീടാന്തരം കയറി വോട്ട് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ ബിജെപി എട്ടുനിലയില്‍ പൊട്ടി. മൂന്നില്‍ നിന്ന് 13 ലേക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയില്‍ ആശ്വസിക്കാം സമാധാനിക്കാം. തത്കാലം ബിജെപിക്കും മോദിക്കും ഷായ്ക്കും അതേ വഴിയുള്ളൂ.

മോദി എന്ന വിഗ്രഹം ബിജെപിക്ക് വിജയപരമ്പരകള്‍ സമ്മാനിച്ച് തുടങ്ങിയത് 2014-ലെ അശ്വമേഥം മുതലാണ്. ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ വേരോട്ടം പോലുമില്ലാതിരുന്ന വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹരിയാണയിലും താമര വിരിയിച്ചത് മോദിയായിരുന്നു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പോലും മുന്നില്‍ നിര്‍ത്താതെ മോദിക്കുള്ള വോട്ടിലൂടെ 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കാവി ഭരണം വ്യാപിച്ചു. കെജ്രിവാളും അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങും മാത്രമാണ് പിടിച്ചുനിന്നത്. രാജസ്ഥാനും മധ്യപ്രദേശും ചത്തീസ്ഗഢും കൈവിട്ടെങ്കിലും വര്‍ധിത വീര്യത്തോടെ 300 കടന്ന ബിജെപിയും നമോ തരംഗവും വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചു.

രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന് ശേഷം കൈയിലെത്തിയ മഹാരാഷ്ട്ര പിടിവാശിയില്‍ കൈവിട്ടു. ജെജെപിയെ കൂട്ടി ഹരിയാണ കഷ്ടിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നാണംകെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയും പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും വരെ തോറ്റു. ഡല്‍ഹി ഏത് വിധേനയും പിടിക്കാന്‍ ബിജെപി പതിനെട്ടടവും പയറ്റി. തിരിച്ചടിയുണ്ടായാലും നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാന്‍ പൂര്‍വാഞ്ചല്‍ വികാരവും ഷഹീന്‍ബാഗും സിഎഎ വിരുദ്ധ സമരവും ബിജെപി ആയുധമാക്കി. പക്ഷേ വോട്ടര്‍മാര്‍ കൈവിട്ടു.

രണ്ട് റാലിയില്‍ മാത്രമേ മോദി പങ്കെടുത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മോദിയുടെ പരാജയമല്ല എന്ന് ബിജെപി വ്യഖ്യാനിക്കും. പക്ഷേ അമിത് ഷായുടെ തന്ത്രങ്ങളുടെ പരാജയമാണിത്. ജെ.പി നഡ്ഡയുടെ സംഘാടനത്തിന്റെയും ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ഫലം വോട്ടില്‍ ഫലിച്ചില്ല. അമിത് ഷാ രണ്ടാഴ്ചയോളമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ തമ്പടിച്ച് പ്രചാരണം ഏകോപിപ്പിച്ചത്. കെജ്രിവാള്‍ എന്ന വളരുന്ന വന്മരത്തെ വീഴ്ത്തുക എന്ന ഷായുടെ ദൗത്യമാണ് തകര്‍ന്നത്.

ജയം മാത്രം ശീലമാക്കിയവര്‍ക്ക് തോല്‍വി എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനാകും. വടക്ക് കിഴക്കേ ഇന്ത്യ പിടിച്ചപോലെ ഏറ്റെടുക്കല്‍ ഇനി ഡല്‍ഹിയില്‍ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. ഏറ്റെടുക്കലും വിലയ്‌ക്കെടുക്കലും മാത്രമാണ് ഇനി നോക്കാവുന്ന മാര്‍ഗം. പക്ഷേ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കെജ്രിവാള്‍ ഒരു വന്മരമായി വളരുകയാണ്. മോദിക്കും ഷായ്ക്കും അത് തടയാനാകുന്നില്ല. ആ മരം 2024-ല്‍ മോദിയെന്ന വന്മരത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

