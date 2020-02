ന്യൂഡല്‍ഹി: ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ ആള്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിക്കാരനാണെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷ നല്‍കൂവെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും എ.എ.പി. നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍.

രാജ്യസുരക്ഷയില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കാനുള്ളത്. ക്രമസമാധാന നില തകര്‍ത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര്‍ക്കാണെങ്കിലും അവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ കപില്‍ ഗുജ്ജര്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി അംഗമാണെന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി കെജ്‌രിവാള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

കപില്‍ ഗുജ്ജറിന് ഏതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുമായി അകന്ന ബന്ധമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷ നല്‍കണം. അയാള്‍ പത്തുവര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ അര്‍ഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ 20 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ നല്‍കണം.

രാജ്യസുരക്ഷയില്‍ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പത്രസമ്മേളനം നടത്താന്‍ അദ്ദേഹം അയച്ചത്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ജനങ്ങള്‍ വിഡ്ഢികളല്ല. അവര്‍ക്ക് എല്ലാം മനസിലാകും. വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ ആള്‍ എഎപിയോ ബിജെപിയോ കോണ്‍ഗ്രസോ ആകട്ടെ അയാളെ ജയിലില്‍ അടയ്ക്കണമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കപില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിക്കാരനാണെന്ന വാദം കുടുംബാംഗങ്ങളും നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ ആര്‍ക്കും എഎപിയുമായി ബന്ധമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അവര്‍ വരികയും പലരെയും തൊപ്പി ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: If Shaheen Bagh shooter belongs to AAP, give him double punishment: Kejriwal