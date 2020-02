ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേരിട്ട തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പരാമര്‍ശം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പിസി ചാക്കോ. തനിക്കെതിരെ പ്രചരണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ കാലത്താണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതെന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2013ലും 14ലും 15ലും 2017ലും കോണ്‍ഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്. തനിക്കെതിരെ ബോധപൂര്‍വമായ പ്രചരണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുന്‍പും താന്‍ നേരിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നില്‍ ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും പിസി ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പതനത്തിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചുമതലകളില്‍ നിന്നും രാജിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് പിസി ചാക്കോ സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് കൈമാറി. ഷീലാ ദീക്ഷിത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് 2013-ലാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പതനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് രാജിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പി.സി.ചാക്കോ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'എഎപി കടന്ന് വന്നതോടെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ മുഴുവന്‍ അപഹരിച്ചു. അതൊരിക്കലും തിരികെ ലഭിക്കില്ല. അത് എ.എ.പിയില്‍ തന്നെ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഈ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണവമായി പിസി ചാക്കോ രംഗത്തെത്തിയത്.

Content Highlights: The downfall of the Congress party started in 2013 when Sheila ji was the CM, says PC Chacko