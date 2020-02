ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തൃപ്തരാണെങ്കില്‍ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒരു പൊതു പ്രസംഗത്തിനിടെ ഡല്‍ഹിയിലെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എഎപി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞത്. ജനക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ എത്രത്തോളം സ്വയം തൃപ്തനാണെന്നും സ്വന്തം ജനതയില്‍ ഒരു നേതാവിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ വാക്കുകള്‍.

അയോധ്യവിധി, ശ്രീരാമ ട്രസ്റ്റ് രൂപവത്കരണം, ഷഹീന്‍ ബാഗ് സംഘര്‍ഷം, സിഎഎ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വോട്ടുകളിലെ ധ്രുവീകരണം ബിജെപി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ ക്ഷേമസര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടു എന്ന തെളിയിക്കുന്നതാണ് 2020ലെ ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞൈടുപ്പ് ഫലം. ഷഹീന്‍ബാഗ് അവര്‍ക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കൊപ്പം എന്ന തരത്തില്‍ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രചാരണത്തില്‍ ബിജെപി ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

വര്‍ഗ്ഗീയപ്രചാരണം അഴിച്ചു വിട്ടതിന് പല തവണകളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മീഷന് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കിയിരുന്നു എന്നാല്‍ കെജ്രിവാളിന്റെ ജനക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ല തരത്തിലുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കിയെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ വെളിവാക്കുന്നത്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് കുറഞ്ഞതും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റവും സൗജന്യ വൈഫൈയുമെല്ലാമടങ്ങിയ ഭരണനേട്ടങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാനാണ് കെജ്രിവാള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത്.

ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശുദ്ധജലം എന്നിവ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തവണയും എഎപിയുടെ പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം. ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ക്ക് 24 മണിക്കൂര്‍ വൈദ്യുതി മുടക്കമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കും, ഡല്‍ഹി ജന്‍ ലോക്പാല്‍ ബില്‍ പാസാക്കും, ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുഴുവന്‍ സ്‌കൂളുകളിലും ദേശഭക്തി ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും, സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള വര്‍മ്മ കമ്മിറ്റി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കും , 3,000 'മൊഹല്ല സഭകള്‍' രൂപീകരിക്കും , ശുചീകരണ സമയത്ത് തൊഴിലാളി മരിച്ചാല്‍ കുടുംബത്തിന് ഒരുകോടി ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യും തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രകടനപത്രികയിലെ എഎപിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നല്‍കിയ 70 വാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ 90% തുടങ്ങാനോ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനോ കെജ്രിവാള്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബില്‍ പകുതിയായി കുറച്ചതും വെള്ളം സൗജന്യമായി എത്തിച്ചു നല്‍കിയതും കെജ്രിവാള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പദ്ധതികളായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ടവരെയും മധ്യവര്‍ഗ്ഗക്കാരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം. മെട്രോയിലും പൊതുഗതാഗങ്ങളിലും സൗജന്യയാത്ര സ്ത്രീകള്‍ക്കായി നല്‍കിയതും സത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ചതും അതുവഴി കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതും സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. നിര്‍ഭയ സംഭവം കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ ഭരണത്തില്‍ നിന്നിറക്കിയതെങ്കില്‍ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത് എഎപിക്കൊപ്പം തുടരാന്‍ സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര പ്രേരിപ്പിച്ചു.

സോളാര്‍ പദ്ധതികള്‍ ഇതുവരെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കെജ്രിവാള്‍ സര്‍ക്കാരിനായിട്ടില്ല. അതേസമയം പൊതു ഗതാഗതത്തെയും ഇ റിക്ഷകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞഞെന്നത് നേട്ടമാണ്.

അവതരിപ്പിച്ച 14 ബില്ലുകളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ മൂലം പലതും പാതിവഴിയിലായി . സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളെ പരമാവധി പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും വായുമലിനീകരണത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നതിനാല്‍ വിജയാഘോഷവേളയില്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്ന അണികളോടുള്ള കെജ്രിവാളിന്റെ നിര്‍ദേശം ഒരു ജനനേതാവിന്റെ ജനക്ഷേമ കാഴ്ച്ചപ്പാടിനെ അടിവരയിടുന്നതാണ്.

