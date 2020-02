ന്യൂഡല്‍ഹി: എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കി ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപി മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ബിജെപി ഡല്‍ഹി അധ്യക്ഷന്‍ മനോജ് തിവാരി.

" പരമാവധി 26 സീറ്റുകളാണ് ബിജെപിക്ക് എക്സിറ്റ് പോളുകള്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഫെബ്രുവരി 11ന് ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെടും. 48 സീറ്റുകളിലധികം നേടി ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കും. ഫലം വരുമ്പോള്‍ ഇ.വി.എം മെഷീനുകളെ കുറ്റം പറയരുത്. " -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ये सभी एग्ज़िट पोल होंगे fail..

मेरी ये ट्वीट सम्भाल के रखियेगा..

भाजपा दिल्ली में ४८ सीट ले कर सरकार बनायेगी .. कृपया EVM को दोष देने का अभी से बहाना ना ढूँढे..🙏 — Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) February 8, 2020

ഡല്‍ഹിയില്‍ ആം ആദ്മി ഭരണം നലനിര്‍ത്തുമെന്ന സൂചനയാണ് എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എഎപി 50-57 സീറ്റുകള്‍ വരെ നേടുമെന്ന് സര്‍വേ ഫലങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ബിജെപി 26 സീറ്റുകള്‍ വരെ നേടുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കാര്യമായ നേട്ടമില്ലാതെ 2-3 സീറ്റുകളിലൊതുങ്ങുമെന്നാണ് പ്രവചനങ്ങള്‍.

അതിനിടെ ഇവിഎം മെഷീനില്‍ ക്രമക്കേട് നടത്താനുളള സാധ്യത പരിഗണിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ ആ ആദ്മി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇവിഎം മെഷീനുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രോങ് റൂമുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സുരക്ഷയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

