ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി നേതാവ് കപില്‍ മിശ്രയുടെ വിവാദമായ ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ട്വിറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍. പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് 'മിനി പാക്കിസ്താന്‍' എന്നാണ് കപില്‍ മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. മിശ്രയുടെ ട്വീറ്റ് അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപകരമാണെന്ന് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന ഷഹീന്‍ബാഗ് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടമാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മിശ്ര ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. 'പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടം ഷഹീന്‍ബാഗിലൂടെയാണ്. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ മിനിപാകിസ്താന്‍ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷഹീന്‍ബാഗ്, ചാന്ദ്ബാഗ്, ഇന്റര്‍ലോഖ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിയമം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ പാകിസ്താന്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ റോഡുകള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്', മിശ്ര ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം, മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ ഫെബ്രുവരി 8ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യ - പാക്കിസ്ഥാന്‍ യുദ്ധമാണെന്നും കപില്‍ മിശ്ര പറഞ്ഞിരുന്നു.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮

𝘃𝘀

𝗣𝗮𝗸𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻



8𝘁𝗵 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆

𝗗𝗲𝗹𝗵𝗶



8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) January 23, 2020

കപില്‍ മിശ്രയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മിശ്രയുടെ ഇത്തരം വിവാദപരമായ ട്വീറ്റുകള്‍ക്കെതിരെ ഒരു ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മീഷന്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

'കമ്മീഷനുള്ള വിശദീകരണം ഇന്നുതന്നെ നല്‍കും. തെറ്റായി ഒന്നും പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സത്യം പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് കുറ്റകരമല്ല. ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. എന്റെ നിലപാടില്‍ ഞാന്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നു', കപില്‍ മിശ്ര പ്രതികരിച്ചു.

മുമ്പ് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി അംഗമായിരുന്ന കപില്‍, കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ബി.ജെ.പിയില്‍ എത്തിയത്. വടക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ മോഡല്‍ ടൗണില്‍ നിന്നാണ് കപില്‍ മിശ്ര മത്സരിക്കുന്നത്.

