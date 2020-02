ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ഹാട്രിക് വിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. വികസനനേട്ടങ്ങളെല്ലാം വോട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജനപ്രിയ നേതാവ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്കേറാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു.

ഭാര്യ സുനിത കെജ്‌രിവാളിനുള്ള ജന്മദിന സമ്മാനം കൂടിയാണ് കെജരിവാളിന് ഈ വിജയം. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് ഇരുവരും സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു.

Today is also Arvind Kejriwal's wife Sunita's birthday. https://t.co/ZmsCA2KuiS — ANI (@ANI) February 11, 2020

ഇന്ത്യന്‍ റവന്യൂ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും രാജിവെച്ചയാളാണ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ ഭാര്യ സുനിത കെജ്രിവാള്‍.

ഡല്‍ഹി നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ എഎപി 60, ബിജെപി 10 എന്ന നിലയിലാണ് ലീഡ് നില.

