ആഗ്രഹിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല. പുരോഗതിയുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫലവുമില്ല. ഡല്‍ഹിയിലെ വോട്ടുകള്‍ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോള്‍ ബിജെപി ക്യാമ്പിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. എഎപി തരംഗം ആഞ്ഞുവീശിയ 2015-ല്‍ മൂന്ന് സീറ്റില്‍ ഒതുങ്ങിയ ബിജെപിക്ക് ഇത്തവണ 12 സീറ്റിലെ വിജയം കച്ചിത്തുരുമ്പും ആശ്വാസവുമാണ്.

നാലിരട്ടിയായി സീറ്റ് കൂടി. കഴിഞ്ഞ തവണ 32.8 ശതമാനമായിരുന്ന വോട്ട് 39 ശതമാനമായി. ഏഴ് ശതമാനത്തോളം വര്‍ധന. ഇതെല്ലാം ബിജെപി ക്യാമ്പിന് ആശ്വാസം പകരുന്നു. അപ്പോഴും ലോക്‌സഭയില്‍ കിട്ടിയ 56 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 17 ശതമാനത്തിന്റെ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ചെയ്ത അധ്വാനത്തിന് തക്കഫലമാണോ കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അല്ല താനും. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്ന വിശ്വാസ് നഗറിലും രോഹിണിയിലും മുസ്തഫാബാദിലും ഇത്തവണയും ജയിച്ച് കയറാനായി. ഷഹീന്‍ബാഗ് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഓഖ്‌ല മണ്ഡലത്തില്‍ തുടക്കത്തില്‍ ലീഡ് നേടാനായെങ്കിലും പിന്നീട് ബഹുദൂരം പിന്നിലായി പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

വിദ്വേഷവും വര്‍ഗീയവികാരം ആളിക്കത്തിക്കാനുള്ള അജണ്ടയും പൊളിഞ്ഞത് ബിജെപിക്ക് പുനര്‍വിചിന്തനത്തിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. കെജ്‌രിവാളും എഎപിയും മുന്നോട്ടുവച്ച വികസന അജണ്ടയും ജനകീയ നടപടികള്‍ക്കും ബദല്‍ അവതരിപ്പിക്കാതെ പോയത് ബിജെപിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ മുന്നില്‍ വെക്കാതെ കെജ്രിവാളിനെ നേരിടുക ഭാവിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന പാഠവും ബിജെപിക്ക് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. മോദിയെ മാത്രം മുന്നില്‍ വച്ചാല്‍ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ജയിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നും ബിജെപിയെ ഈ ഫലം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി പിടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു.

