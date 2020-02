കെജ്‌രിവാള്‍ പഠിച്ച പാഠം നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന ബിഗ് ബ്രാന്‍ഡിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലായിരുന്നു. മോദിയെന്ന താരപ്രചാരകനേയും വോട്ടിങ് മെഷീനെയും കെജ്‌രിവാള്‍ പഠിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് വര്‍ഷമെടുത്താണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു ചൂലുമായി ഡല്‍ഹി രാഷ്ട്രീയം ശുദ്ധീകരിച്ച് അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പതനവും മോദിയുടെ വാഴ്ചയും നിറഞ്ഞ അതേ രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങള്‍.

മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയില്‍ ഇരിപ്പ് ഉറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്‍പെ ആം ആദ്മിക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമോഹം ഉദിച്ചതും പിഴവായി. കന്നി അങ്കത്തില്‍ പഞ്ചാബില്‍ പ്രതിപക്ഷമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞ എഎപി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാമാവശേഷമായി. ബിജെപി കണ്ട ആ സ്വപ്നം കോണ്‍ഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വീഴ്ച അവസരമായി കണ്ട് പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദമായി മാറാന്‍ കെജ്‌രിവാള്‍ ശ്രമിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതും നാം കണ്ടു. എന്തിനും ഏതിനും മോദിയെ പഴിക്കാന്‍ കെജ്‌രിവാള്‍ മത്സരിച്ചു. ഫലമോ മോദി അത് കൃത്യമായി തന്റെ ജനകീയതയ്ക്കുള്ള അളവുകോലാക്കി മാറ്റി.

സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഒരാളെ പരിധി വിട്ട് ആക്രമിച്ചാല്‍ ജനത്തിന്റെ മനസ്സ് ആ നേതാവിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ കണ്ട് മോദിയിലൂടെയായിരുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പേരില്‍ യുവാക്കള്‍ മോദിയെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന രാഹുലിന്റെ പരാമര്‍ശം മോദി എങ്ങനെ സമര്‍ഥമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലോക്സഭയിലെ പ്രസംഗം കണ്ടാല്‍ മതി. മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ആളാകാന്‍ നോക്കിയാല്‍ അത് ഫലിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിടത്ത് കെജ്‌രിവാള്‍ വിജയിച്ചു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 2017-ലെ നഗരസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയോടെ കെജ്‌രിവാള്‍ മോദി വിമര്‍ശകന്റെ കുപ്പായം അഴിച്ചുവച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജനത്തിന് മുമ്പില്‍ വച്ച വാഗ്ദാനങ്ങളിലേക്കും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് സൗജന്യം, സ്ത്രീകള്‍ക്ക് യാത്ര സൗജന്യം, മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകളിലൂടെ കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ മികച്ച ചികിത്സ, സ്‌കൂളുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയത്.. അങ്ങനെ പോകുന്നു ആ പ്രവര്‍ത്തന നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക. അതിന്റെ വിളവാണ് ഇപ്പോള്‍ കെജ്‌രിവാള്‍ കൊയ്തെടുത്ത്.

2015-ല്‍ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനും സ്വാധീനവുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായി കെജ്‌രിവാള്‍ ആ മേല്‍വിലാസം പരിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2015-ല്‍ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി ആം ആദ്മിയേയും ചൂലിനേയും കണ്ട ജനം ഇന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ എന്ന ബ്രാന്‍ഡില്‍ കൂടുതല്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ചരിത്രവിജയവും ഭരണത്തുടര്‍ച്ചയും നല്‍കുന്ന സന്ദേശം. ജന്‍ലോക്പാലും അണ്ണാഹാസരയുടെ സത്യാഗ്രഹവും നിര്‍ഭയ പീഡനവും തീര്‍ത്ത രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കിയ കാലാവസ്ഥയിലല്ല കെജ്‌രിവാള്‍ ഇത്തവണ മാറ്റ് ഒട്ടും കുറയാത്ത വിജയം നേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നതും അത് വോട്ടാക്കി മാറ്റിയതും മോദിയും ബിജെപിയുമായിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ആ റോള്‍ കൃത്യമായി നിര്‍വഹിച്ചത് കെജ്‌രിവാളായിരുന്നു. മോദി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമാണ് കെജ്‌രിവാളും അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുണ്ടോ എന്ന പരസ്യ വെല്ലുവിളി കെജ്‌രിവാള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചപ്പോള്‍ അതിന് ബിജെപിക്കോ കോണ്‍ഗ്രസിനോ മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് മോദിക്കും ബിജെപിക്കും വോട്ട് ചെയ്ത അതേ ജനം തന്നെ കെജ്‌രിവാളിന് വോട്ട് ചെയ്തു. കാരണം ഡല്‍ഹി ജനത ആഗ്രഹിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ കെജ്‌രിവാളിനെയായിരുന്നു.

ഷഹീന്‍ബാഗും പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയും ബിജെപി ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ അതില്‍ പ്രതികരിച്ച് സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കെജ്‌രിവാള്‍ ശ്രമിച്ചില്ല. അഞ്ച് വര്‍ഷം ഭരിക്കുക. ഭരണനേട്ടങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ജനത്തിന് മുന്നില്‍ വച്ച് (എഎപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആറ് ലക്ഷം വീടുകളില്‍ പ്രോഗ്രസ് കാര്‍ഡ് എത്തിച്ചാണ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയത്) വോട്ടുചോദിച്ചു. ജനം അത് ശിരസ്സാ വഹിച്ചു. അവിടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗവും മതവും രാമക്ഷേത്രവും നിര്‍ഭയകേസിലെ വധശിക്ഷയും ഒന്നും ബിജെപിയെ തുണച്ചില്ല.

ഒരു തീവ്രവാദിയെ(കേന്ദ്രമന്ത്രി ജാവദേക്കര്‍ കെജ്‌രിവാളിനെ വിളിച്ചത് തീവ്രവാദിയെന്നായിരുന്നു) ജനം മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അതും സംഭവിക്കും. കാരണം ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് ജനോപകാരപ്രദമായ പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ തീവ്രവാദം കാട്ടിയത്. ആ തീവ്രവാദത്തിനാണ് ജനം വോട്ട് ചെയ്തത്. ദേശീയതയോ പാകിസ്താനോ പറഞ്ഞാല്‍ കെജ്‌രിവാളിന് പകരം മനോജ് തിവാരിയേയോ പര്‍വേഷ് വര്‍മ്മയേയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന ചിന്തയിലാണ് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്.

Content Highlights: Early trends show AAP ahead of BJP in over 50 seats