ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എഎപിയുടെ വന്‍വിജയത്തില്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ബിജെപി ഡല്‍ഹി അധ്യക്ഷന്‍ മനോജ് തിവാരി.

'ഡല്‍ഹിയിലെ എല്ലാ വോട്ടര്‍ന്മാര്‍ക്കും നന്ദി. പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി കഠിനാധ്വനം ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നന്ദി. ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നു. അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് വിജയാശംസകള്‍ നേരുന്നു'. - മനോജ് തിവാരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കനുസൃതമായി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. എവിടെയാണ് പിഴവു സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യും.' -തിവാരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Manoj Tiwari, Delhi BJP chief: We don't do politics of hate, we do politics of 'sabka saath sabka vikas'. Lot of things are said during elections but we never wanted that roads should be blocked for 60 days. We opposed that yesterday, we are opposing that today. #DelhiResults pic.twitter.com/E0BwnqgSy1