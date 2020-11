പട്‌ന: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വൈകുന്നതിനിടെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ആര്‍ജെഡി. ഇതുവരെയുള്ള വോട്ടെണ്ണല്‍ പ്രകാരം മഹാസഖ്യം 119 സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചുവെന്നും എന്നാല്‍ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നില്ലെന്നും ആര്‍ജെഡി ആരോപിച്ചു. ജയിച്ച 119 സീറ്റുകളുടെ പട്ടിക അടക്കം പുറത്തുവിട്ടാണ് ആര്‍ജെഡിയുടെ ആരോപണം.

വിജയിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍ നേരത്തെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അവരെല്ലാം തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ കണക്കുകളിലും ഈ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെല്ലാം വിജയിച്ചെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കൊള്ളകള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് ചേരുന്നതല്ലെന്നും ആര്‍ജെഡി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

മഹാസഖ്യം 119 സീറ്റുകള്‍ വിജയിച്ചിട്ടും ചാനലുകളില്‍ കാണിക്കുന്നത് 109 സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചെന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണെന്നും ആര്‍ജെഡി ആരോപിച്ചു.

content highlights: RJD issues list of 119 seats, says it has won them