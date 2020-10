പാട്‌ന: ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എന്‍.ഡി.എയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. റോഹ്തസ്, ഗയ, ഭഗല്‍പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റാലികളെ പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

മഹാസഖ്യത്തിനു വേണ്ടി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും നാളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. നവാഡയിലെ ഹിസ്വ, ഭഗല്‍പുരിലെ കഹല്‍ഗാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രചരണങ്ങളിലാവും രാഹുല്‍ പങ്കെടുക്കുക.

ഒക്ടോബര്‍ 28നാണ് ബിഹാറില്‍ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുകയാണ്. ദേശീയ നേതാക്കള്‍ കൂടി പ്രചാരണ രംഗത്തെത്തുന്നതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പങ്കത്തിനും ചൂടേറും.

എല്ലാ പ്രമുഖ പാര്‍ട്ടികളും ഇതിനോടകം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതടക്കം വാഗ്ദാന പെരുമഴയാണ് മുന്നണികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

10 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുമെന്നാണ് ആര്‍.ജെ.ഡി. പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം 19 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു ജെ.ഡി.യു. സഖ്യകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്‍ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ബി.ജെ.പി. പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് സഹായവുമായി ജോബ് പോര്‍ട്ടല്‍ നിര്‍മിക്കുമെന്നാണ് എല്‍.ജെ.പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് വേതനം നല്‍കുമെന്നും തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

