പട്‌ന: ബിഹാറിലുള്ളത് ഡബിള്‍ എഞ്ചിന്‍ സര്‍ക്കാരല്ല, 'ട്രബിള്‍ എഞ്ചിന്‍' സര്‍ക്കാരാണെന്ന് ആര്‍.ജെ.ഡി മുതിര്‍ന്ന നേതാവും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പരിഹാസം. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈ ഡബിള്‍ എഞ്ചിന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും ലാലു ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞദിവസം ബിഹാറിലെ ഛപ്രയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ബിഹാറിലെ ഡബിള്‍ എഞ്ചിന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. എന്‍ഡിഎയുടെ ഡബിള്‍ എഞ്ചിന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ബിഹാറിന്റെ വികസനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ. എന്നാല്‍ ഡബിള്‍ യുവരാജാക്കന്മാര്‍ സിംഹാസനം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, തേജസ്വി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ മോദി പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ലാലുവിന്റെ വിമര്‍ശനം.

यह ड़बल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है।



लॉकडाउन में फँसे मज़दूरों को वापस लाने के वक़्त ड़बल इंजन कहाँ था? — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 1, 2020

ബിഹാറില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി എന്‍ഡിഎ മുന്നണിയും മഹാസഖ്യവും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമാണ്.

കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണക്കേസില്‍ ജയിലിലുള്ള ലാലു പ്രസാദിന് നവംബര്‍ 9ന് പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നവംബര്‍ 10നാണ് ബിഹാറില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍, ലാലു പ്രസാദ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന അടുത്തദിവസം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ 'വിടപറയല്‍' ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ തേജസ്വി യാദവ് പ്രതികരിച്ചത്.

