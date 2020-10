പട്‌ന: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്റെ പാര്‍ട്ടി അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്ന് ലോക് ജനശക്തി പാര്‍ട്ടി (എല്‍ജെപി) നേതാവ് ചിരാഗ് പസ്വാന്‍. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അവകാശപ്പെട്ടത്.

ഞങ്ങള്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ നിതീഷ് കുമാറും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഴിക്കുള്ളിലാകും-ചിരാഗ് പസ്വാന്‍ പറഞ്ഞു. ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഡുമ്രോണില്‍ നടന്ന റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പസ്വാന്‍.

ബിഹാറിലെ മദ്യ നിരോധനം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ചിരാഗ് പസ്വാന്‍ പറഞ്ഞു. അനധികൃത മദ്യം വ്യാപകമായി വില്‍ക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നിതീഷ് കുമാറിന് കൈക്കൂലി ലഭിക്കുന്നുന്നുണ്ടെന്നും ചിരാഗ് പസ്വാന്‍ ആരോപിച്ചു. നിതീഷ് രഹിത സര്‍ക്കാരിനായി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

" ബിഹാര്‍ ഫസ്റ്റ് ബിഹാറി ഫസ്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാന്‍ എല്‍ജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വോട്ടുചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലായിടത്തും ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക. വരാനിരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിതീഷ് രഹിത സര്‍ക്കാരായിരിക്കും" - അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

