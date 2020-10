ചെന്നൈ: ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ്. മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒക്ടോബര്‍ 28-ന് തുടക്കമാവും. 15 കൊല്ലമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷിന് ഇക്കുറി കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമല്ലെന്ന് സി.പി.ഐ. എം.എല്‍. പോളിറ്റ് ബ്യൂറൊ അംഗം കവിത കൃഷ്ണന്‍ പറയുന്നു. ആര്‍.ജെ.ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാഗത്ബന്ധനില്‍ 29 സീറ്റുകളിലാണ് ഇടതു പാര്‍ട്ടികള്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 19 ഇടങ്ങളില്‍ പോരാടുന്ന സി.പി.ഐ. എം.എല്‍. ബിഹാറില്‍ അവഗണിക്കാനാവാത്ത ശക്തിയാണ്. ബിഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിന് കവിത കൃഷ്ണന്‍ നല്‍കിയ ടെലിഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തില്‍നിന്ന്:

താങ്കള്‍ യുദ്ധമുഖത്താണ്. ജനങ്ങളുടെ മൂഡ് എങ്ങിനെയുണ്ട്?

മാറ്റത്തിനായുള്ള വലിയൊരാഗ്രഹം ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ളത്. യുവാക്കളാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിര്‍ണായകശക്തി. തൊഴിലില്ലായ്മ, കരാര്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

ആര്‍.ജെ.ഡി. നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ റാലികളില്‍ വന്‍ ജനക്കൂട്ടമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഈ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒരു സൂചനയാണോ?

തീര്‍ച്ചയായും ഇതൊരു വലിയ സൂചനയാണ്. ആര്‍.ജെ.ഡിക്ക് പരമ്പരാഗതമായി ശക്തിയുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല ഈ ജനക്കൂട്ടമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സെന്‍ട്രല്‍ ബിഹാറില്‍ വലിയ ജനപ്രവാഹമാണ് തേജസ്വിയുടെ റാലികള്‍ക്കെത്തിയത്. ഇവിടെയൊക്ക സി.പി.ഐ. എം.എല്ലിന് കാര്യമായ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവന്നത് മഹാസഖ്യത്തിനനുകൂലമായി ശക്തമായൊരു ജനവികാരം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. യുവാക്കളെ തൊട്ടുണര്‍ത്താന്‍ തേജസ്വിക്കായിട്ടുണ്ട്. മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം യുവാക്കളാണെന്നതും കാണാതിരിക്കാനാവില്ല.

അടിത്തട്ടില്‍ മഹാസഖ്യത്തിനനുകൂലമായി ഒരു തരംഗം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഞങ്ങള്‍ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രചോദനം നല്‍കുന്ന ഊര്‍ജ്ജം വളരെ വലുതാണ്. നിതീഷ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത ജനരോഷമുണ്ടെന്നത് ആര്‍ക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ടൈംസ് നൗ സര്‍വ്വെ പോലും ഇക്കാര്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരമുണ്ടെങ്കിലും അവര്‍ക്ക് തന്നെ ജനം വോട്ടുചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ സര്‍വ്വെകള്‍ പറയുന്നതെന്നതാണ് രസകരം.

സര്‍വ്വെകള്‍ പൊതുവെ ജെ.ഡി. യു.-ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിനനുകൂലമാണ്?

ശരിയാണ് . പക്ഷേ, സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് ഈ സര്‍വ്വെകള്‍ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരമുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇപ്പോഴും ബിഹാറില്‍ വളരെ ജനകീയനാണെന്നെും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിന് ജനങ്ങള്‍ വോട്ടു ചെയ്യുമെന്നുമാണ് സര്‍വ്വെകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ജനകിയത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതി അനുദിനം ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സര്‍വ്വെകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ സൂചന വ്യക്തമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിതീഷിനും തേജസ്വിക്കുമിടയിലുള്ള വിടവ് ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിന് ഭരണത്തുടര്‍ച്ച ഉറപ്പാണെന്ന പ്രതീതിയിയിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹാസഖ്യം കളം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോദിയായിരുന്നു ബിഹാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിര്‍ണായക ഘടകം. ഇക്കുറി നിതീഷിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാന്‍ മോദിക്കാവുമോ?

ഞാനങ്ങിനെ കരുതുന്നില്ല. വാസ്തവത്തില്‍ ഇതുവരെ ബിഹാറില്‍ നിതീഷാണ് ബി.ജെ.പിയെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബി.ജെ.പിയെ ബിഹാറില്‍ വളര്‍ത്തിയത് നിതീഷാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിതീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വല്ലാതെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. മോദിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന് ബിഹാറില്‍ നിതീഷിനെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനാവുമോ?

ഇത്തവണ നിതീഷിന്റെ ജനപ്രീതി ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. ജനങ്ങള്‍ നിതീഷ് സര്‍ക്കാരിനെതിരാണ്. ഇന്നലെ വരെ ബി.ജെ.പി. അവരുടെ മുഖമായി നിതീഷിനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ ബിഹാറില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖം ഗിരിരാജ് സിങ്ങാണ്. ബിഹാറിലെ യോഗിയാണ് ഗിരിരാജ് സിങ്. യോഗിയെപ്പോലെ കടുത്ത ഹിന്ദുത്വവാദിയാണ് ഗിരിരാജ്സിങ്. നിതീഷ് പ്രബലനായിരുന്നപ്പോള്‍ സവര്‍ണ്ണ-പിന്നാക്ക-ദളിത് വോട്ടുകളാണ് ജെ.ഡി. യു. - ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തെ തുണച്ചിരുന്നത്. നിതീഷ് ക്ഷീണിക്കുമ്പോള്‍ സഖ്യത്തിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ബി.ജെ.പിയുടെ ചുമതലയാവുന്നു. ഇത് പക്ഷേ, എളുപ്പമല്ല. കാരണം നിതീഷിന് പകരം വെയ്ക്കാന്‍ ഗിരിരാജ് സിങ്ങിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളാണ് ബി.ജെ.പിയിലുള്ളത്. ഇവര്‍ക്ക് പിന്നാക്ക-ദളിത് ജനസമൂഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനാവില്ല.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീല്‍കുമാര്‍ മോഡി ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖമല്ലെന്നാണോ താങ്കള്‍ പറയുന്നത്?

സുശീല്‍കുമാര്‍ മോദിയല്ല ബി.ജെ.പിയുടെ ബിഹാറിലെ മുഖം. യു.പിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതുവരെ കേശവ്പ്രസാദ മൗര്യയെക്കുറിച്ചാണ് ബി.ജെ.പി. പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ, അധികാരം കിട്ടിയപ്പോള്‍ യോഗിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. കടുത്ത ഹിന്ദുത്വവാദികളെയാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യം. ജാതിമേല്‍ക്കോയ്മയുടെ വക്താക്കളാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ നേതൃതനിരയിലേക്ക് വരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഫഡ്നാവിസും യു.പിയില്‍ യോഗിയുമൊക്കെ വരുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ്. പക്ഷേ, ഇത്തവണ ബിഹാറില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ ഈ ആഖ്യാനം വിജയിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല.

പത്ത് ലക്ഷം സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി എന്ന തേജസ്വിയുടെ വാഗ്ദാനം യുവാക്കളെ വല്ലാതെ ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 2006-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തമിഴകത്ത് കരുണാനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഡി.എം.കെ. മുന്നോട്ടുവെച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടപത്രികയെ ഇതോര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. അന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ അരി, സൗജന്യ കളര്‍ ടെലിവിഷന്‍ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ തമിഴകത്ത് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ചിരുന്നു?

ശരിയാണ്. പത്ത് ലക്ഷം സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ബിഹാറില്‍ യുവാക്കളെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മ ബീഹാറില്‍ നീറുന്ന ജീവിത പ്രശ്നമാണ്. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവാക്കള്‍ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. നിരാശയുടെ മുനമ്പില്‍ നില്‍ക്കുന്ന അവര്‍ക്ക് തേജസ്വിയുടെ വാഗ്ദാനം മൃതസഞ്ജീവനി പോലെ അനുഭവപ്പെടന്നുതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിരവധി തസ്തികകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഈ ഒഴിവുകള്‍ നികത്തിയാല്‍ തന്നെ ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ കിട്ടും. നിയമനങ്ങളില്‍ കടുത്ത അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത്. അഴിമതിക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരം കാരണമാണ് പല ഒഴിവുകളും നികത്തപ്പെടാതെ പോകുന്നത്. തേജസ്വിയുടെ വാഗ്ദാനത്തെ പരിഹസിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പിയും ജെ.ഡി. യുവും മുതിര്‍ന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി. പറയുന്നത് അവര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ 19 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുമെന്നാണ്. തേജസ്വിയുടെ മുദ്രാവാക്യം അവര്‍ അത്രകണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് വേറെ എന്തു തെളിവാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിയുടെ വാഗ്ദാനം ജനങ്ങള്‍ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ല.

ഈ മുദ്രാവാക്യം ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തെ ഉലയ്ക്കുകയാണോ?

അതെ. തേജസ്വിയുടെ മുദ്രാവാക്യം എങ്ങിനെ നേരിടണമെന്ന് പിടികിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ബി.ജെ.പി. സഖ്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി.ജെ.പി. പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 25,000 കോടി രൂപ ബിഹാറിന് നല്‍കുമെന്നാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നാണ്. പക്ഷേ, ബിഹാറിന് കിട്ടിയത് അയ്യായിരം കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. ബാക്കി 20,000 കോടി എങ്ങോട്ട് പേയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ബി.ജെ.പിയിപ്പോള്‍. തേജസ്വിയുടെ വാഗ്ദാനത്തിന് ബദലെന്ന നിലയ്ക്കാണ് നഡ്ഡ 25,000 കോടി രൂപയുടെ വാഗ്ദാനം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ, അതിപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ്.

സി.പി.ഐ. എം.എല്‍., സി.പി.ഐ., സി.പി.എം. എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷം ഇക്കുറി ആര്‍.ജെ.ഡി. - കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 19 സീറ്റുകളിലാണ് സി.പി.ഐ. എം.എല്‍. മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

ബി.ജെ.പി. ഇതരവോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഇടതുപക്ഷം മഹാസഖ്യത്തിലില്ലാതിരുന്നത് ബി.ജെ.പിക്കാണ് ആത്യന്തികമായി ഗുണം ചെയ്തത്. ഇക്കുറി അതിനിട വരുത്തരുതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ നിലപാടെടുത്തു. ആര്‍.ജെ.ഡിയും കോണ്‍ഗ്രസും ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. സി.പി.ഐ. എം.എല്‍. മഹാസഖ്യത്തിലുണ്ടെന്നത് ബി.ജെ.പിയെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. നക്സലുകളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് ആര്‍.ജെ.ഡി. ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന പ്രചാരണം ബി.ജെ.പി. ഉയര്‍ത്തുന്നത് ഈ പരിസരത്തിലാണ്. തുല്യജോലിക്ക് തുല്യ വേതനമെന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഉയര്‍ത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ്. ഇത് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബിഹാറിലെ അസംഘടിതരായ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം പകര്‍ന്നു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു ജനമുന്നേറ്റമാണ് ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിനെതിരെ ബിഹാറില്‍ അലയടിക്കുന്നത്. ഈ മുന്നേറ്റം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി നിതീഷിനെ രകഷിച്ചെടുക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കാവില്ല

(തുടരും)

Content Highlights: Mahagathbandhan will win Bihar election, Modi can't save Nitheesh, says Kavita Krishnan