പട്‌ന: ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെ വിചിത്രമായ ആരോപണവുമായി ബിജെപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദി. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആര്‍ജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മന്ത്രവാദം ചെയ്തുവെന്നാണ് സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദിയുടെ ആരോപണം.

ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ അന്ധവിശ്വാസപരമായ ജീവിത ശൈലിയും മന്ത്രവാദത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസത്തെയും കുറിച്ച് നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ട്വിറ്ററില്‍ സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ലാലുവിന് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ലെന്നും അതിനാല്‍ അദ്ദേഹം മൃഗബലി, ആത്മാക്കളോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്നും സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദി പറഞ്ഞു.

ലാലു പ്രസാദ് അന്ധവിശ്വാസിയാണെന്നും താന്ത്രികന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം വെളുത്ത കുര്‍ത്ത ധരിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിയതെന്നും താന്ത്രിക് ശങ്കര്‍ ചരണ്‍ ത്രിപാഠിയെ ആര്‍ജെഡിയുടെ വക്താവാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് അവര്‍ തന്നെ കൊല്ലാന്‍ താന്ത്രിക അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദിയുടേത് വിചിത്രമായ പരാമര്‍ശങ്ങളാണെന്നും അത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ആര്‍ഡിഎല്‍ നേതാവും ലാലുവിന്റെ മകനുമായ തേജശ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.

" തൊഴില്‍, വ്യവസായങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തിനിടെയുള്ള പാര്‍ട്ടിയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ വിചിത്രമാണ്. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല."- തേജ്വസി യാദവ് പറഞ്ഞു.

