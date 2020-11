പാട്ന: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയില്‍ തോല്‍വി സമ്മതിച്ച് ജെഡിയു വക്താവ് കെ.സി. ത്യാഗി. കോവിഡ് മൂലമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ബിഹാര്‍ നഷ്ടമായതെന്ന് ആദ്യ ഫലസൂചനകള്‍ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ത്യാഗി പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഫലസൂചനകള്‍ പ്രകാരം മഹാസഖ്യം മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ത്യാഗിയുടെ പരാമര്‍ശം.

ജെഡിയു സര്‍ക്കാരിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു വര്‍ഷം നീതീഷ് എന്ന ബ്രാൻഡിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ത്യാഗി പറഞ്ഞു. ആര്‍ജെഡിക്ക് ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനുമായിട്ടില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ബിഹാര്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോവിഡ് മൂലം മാത്രമാണെന്നും കെ.സി. ത്യാഗി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു.

ബിഹാറില്‍ എന്‍ഡിഎ മുന്നണി വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ശക്തരായ ജെഡിയു പിന്നോക്കം പോകുന്നത്. നിലവില്‍ 70 സീറ്റുകളിലാണ് ബിജെപി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ജെഡിയു ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് 49 സീറ്റുകളല്‍ മാത്രവും. ബിഹാര്‍ രാഷ്ടീയത്തില്‍ ജെഡിയുവിന്റെ മുന്‍തൂക്കം നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റം.

എന്‍ഡിഎ മുന്നണി കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാല്‍ ജെഡിയു അധ്യക്ഷനും നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാര്‍ തന്നെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോള്‍ ജെഡിയുവിനേക്കാള്‍ നേട്ടം ബിജെപിക്കാണ്.

