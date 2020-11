പട്ന: ബിഹാറിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ലീഡ് നില പുറത്തുവന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. 33 മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ലീഡ്. ഇതിൽ എൻ.ഡി.എയും മഹാസഖ്യവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലീഡ് നിലയുള്ള ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നണികളുടെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നതും.

15 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മഹാസഖ്യം രണ്ടായിരം വോട്ടുകൾക്ക് താഴെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 16 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. ഒരിടത്ത് ബി.എസ്.പിയ്ക്കും മറ്റൊരിടത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിക്കും രണ്ടായിരം വോട്ടിന് താഴെ മാത്രമാണ് ലീഡ്. ഏത് നിമിഷവും മാറിമറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ ലീഡ് നില. വോട്ടെണ്ണൽ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏറെ നിർണായകമാകുന്നതും ഈ മണ്ഡലങ്ങളാകും.

പാർട്ടി, മണ്ഡലം, ലീഡ് നില എന്നിവ ക്രമത്തിൽ:-(5.30 വരെയുള്ള കണക്ക്)

കോൺഗ്രസ്

ബാർബിഗ-175

ജമാൽപുർ-1718

കർഗാഹർ-245

ഗാഘരിയ-629

മഹാരഞ്ച്ഗഞ്ച്-1609

മുസാഫർപുർ-1784

സുൽത്താൻഗഞ്ച്-432

ആർജെഡി

ബാജ്പാട്ടി-106

ദെഹ്രി-513

ദിനാര-1516

കട്ടിഹാർ-124

മഹ്നാർ-1632

മർഹൗര-963

പരിഹാർ-1537

സിപിഐഎംഎൽ

തരാരി-1751

ബിജെപി

അമ്നോർ-912

ബൈക്കുന്ദ്പുർ-98

ബായ്സി-1938

ബാർഹ്-1251

ഭഗൽപുർ-1874

ബോധ്ഗയ-722

ബക്സർ-402

മധുബൻ-84

ജെഡിയു

അമർപുർ-1366

ബഹാദുർപുർ-298

ഭോരെയ്-512

ഗെയ്ഘട്ട്-958

സാഖ്റ-1537

താരാപുർ-320

ത്രിവേണിഗഞ്ച്-355

എച്ച്.എ.എം

ബാരാഛാട്ടി-1311

സ്വതന്ത്രൻ

കാന്തി-1678

ബി.എസ്.പി

രാംഘട്ട്-241

