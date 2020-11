ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാറില്‍ ബിജെപി നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിജയമാണെന്ന് എല്‍ജെപി നേതാവ് ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ വിജയമാണ് ബിജെപി നേടിയത്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബിജെപിയിലുള്ള വിശ്വാസം തുടരുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ചിരാഗ് പ്രതികരിച്ചു.

'പ്രധാനമന്ത്രിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ബിഹാറിലെ ജനത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ബിജെപിയോട് ജനങ്ങള്‍ക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിജയമാണ്'- ചിരാഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

2015ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 53 സീറ്റുകള്‍ നേടിയ ബിജെപി ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 74 സീറ്റാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പുകഴ്ത്തി ചിരാഗ് നേരത്തേയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വേണമെങ്കില്‍ താന്‍ മോദിയുടെ ഹനുമാന്‍ ആവുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസന വീക്ഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ചിരാഗ് പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ജെപി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചെന്നും ചിരാഗ് അവകാശപ്പെട്ടു. 'ഒരു സഖ്യത്തിന്റേയും പിന്തുണ ഇല്ലാതെ എല്‍ജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് നല്ല രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ വോട്ട് ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു. ബിഹാര്‍ ഫസ്റ്റ് ബിഹാറി ഫസ്റ്റ്'എന്ന മുദ്രാവാക്യം എല്ലാ മേഖലകളിലും ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇത് പാര്‍ട്ടിക്ക് ഭാവിയില്‍ ഗുണം ചെയ്യും- ചിരാഗ് പറഞ്ഞു.

ജെഡിയുവുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് എന്‍ഡിഎ മുന്നണി വിട്ട് ചിരാഗ് നയിക്കുന്ന എല്‍ജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടാനായത്. ജെ.ഡി.യു. മത്സരിക്കുന്ന 135 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ എല്‍.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ സ്വന്തം സീറ്റെണ്ണം കൂടിയില്ലെങ്കിലും നിതീഷിന്റെ സീറ്റെണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ചിരാഗിന് സാധിച്ചു. നിതീഷിനെ വീഴ്ത്തുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ചിരാഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

