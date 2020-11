പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ നിതീഷ് കുമാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്ന് ബിജെപി. നിതീഷ് കുമാറിനെ മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും ബിജെപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദി പ്രതികരിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎ മുന്നണിയായ ബിജെപി 74 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. അതേസമയം 43 സീറ്റുകളാണ് ജെഡിയുവിന് ലഭിച്ചത്. ബിജെപിക്ക് ജെഡിയുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 31 സീറ്റ് അധികമുണ്ട്. ബിജെപി മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയാല്‍ സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന അവകാശവാദം ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.

'നിതീഷ് ജി മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും. അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്. അതില്‍ സംശയമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചിലര്‍ വിജയിക്കും. ചിലരുടെ നേട്ടം കുറയും. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങള്‍ തുല്യപങ്കാളികളാണ്'-സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദി പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പി. ഏറ്റവുംവലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായാലും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം നിതീഷിന് തന്നെയെന്ന് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് തര്‍ക്കമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാള്‍ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുമ്പുതന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

