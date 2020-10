പാട്‌ന: ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി അടുക്കവേ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഭരണകക്ഷിക്കുമെതിരെ വിമര്‍ശനം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ കലപ്പഴക്കം ചെന്നതും ആവര്‍ത്തനവിരസതയുള്ളതുമായി പ്രസംഗങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മടുപ്പുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുന്‍മന്ത്രിയായ ലാലുപ്രസാദ് യാദവിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെ.ഡി.യു. നേതാവുമായ നിതീഷ് കുമാര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പരോക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. 'മറ്റുചിലര്‍ക്കും ഇവിടെ ഭരിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു സ്‌കൂളോ കോളേജോ നിര്‍മിച്ചോ? ഇന്ന് നിനക്ക് പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചോദിക്കൂ, ഒരു സ്‌കൂളോ കോളേജോ ഇക്കാലമത്രയും നിര്‍മിച്ചോ എന്ന്. ഭരിച്ചു, തെറ്റായ രീതിയില്‍ പണം സമ്പാദിച്ചു, ജയിലില്‍ പോയി'. സംസ്ഥാനത്ത് വികസനമില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമര്‍ശനങ്ങളോടുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിന് മറുപടിയുമായാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ തേജസ്വിയുടെ പ്രതികരണം.

'ബഹുമാനപ്പെട്ട നിതീഷ് ജി ക്ഷീണിതനാണ്. പഴകിയതും വിരസവും പ്രായമേറിയതുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മടുപ്പുണ്ട്. യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും യുക്തികളില്‍ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ്, ബിഹാറിലെ കോടിക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ ഭൂതകാലത്തിന്റെ താളുകള്‍ മറിച്ചുനോക്കുകയാണ്'- തേജസ്വി യാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനമാണ് നിതീഷ് കുമാര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ ലാലുപ്രസാസാദിന് ജയ് വിളിച്ച അണികളോട് നിതീഷ് കുമാര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആര്‍ജെഡിയും എള്‍ജെപിയും പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയ്‌ക്കെതിരേയും നിതീഷ് കുമാര്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: "He is Tired": Tejashwi Yadav's Dig After Nitish Kumar's Latest Outburst