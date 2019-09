കോട്ടയം: 2000 ലഡു, കൈതച്ചക്കകള്‍, കെട്ടുകണക്കിന് മാലപടക്കം, ബാന്റ്മേളം, കെ.എം.മാണിയുടെയും ജോസ് ടോമിന്റെയും 50 ചെറിയ കട്ടൗട്ടുകള്‍, വിജയത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ഫ്‌ളക്സ് ബോര്‍ഡുകള്‍... നിയുക്ത എം.എല്‍.എ. പോകുന്ന റൂട്ടുകള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വോട്ടെണ്ണലിന്റെ തലേദിവസംതന്നെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെതന്നെ കെ.എം.മാണിയുടെ വീടിന്റെ അരികിലും പുറകിലുമായി ഇവയെല്ലാം ഒരുക്കിവെച്ചു. ആദ്യ ലീഡ് നില അറിയുമ്പോള്‍മുതല്‍ ലഡു വിതരണം ചെയ്യുക, ചെറിയ കട്ടൗട്ടുകള്‍ കൈകളിലേന്തി ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുക, വിജയം ഉറപ്പായശേഷം പടക്കം പെട്ടിച്ച ആഘോഷിച്ച് റോഡ് ഷോ നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നീക്കം.

രാവിലെ ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയിലെ കുര്‍ബാനയ്ക്കുശേഷം കെ.എം.മാണിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസ് ടോമിനെ 'നിയുക്ത എം.എല്‍.എ.ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും' എന്നു പറഞ്ഞ് കൈകൊടുത്താണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ടി.വി.യില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ കണ്ട് കളിയും ചിരിയുമായി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയിലിരുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും വിജയപ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍ ആദ്യ റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കൈതച്ചക്കയുടെ മധുരം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

കെ.എം.മാണിയുടെ വീടിന് മുമ്പില്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന ബാന്‍ഡുമേളക്കാര്‍



കെ.എം.മാണിയുടെ ചെറിയ കട്ടൗട്ടുകളും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന്റെ കൊടിയും പിടിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാന്‍ തയ്യാറായി നിന്ന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവ വീടിന്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി. പരാജയം അറിഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ദുഃഖത്തോടെ പിന്‍വാങ്ങി. പ്രവര്‍ത്തരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചും മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കിയും ജോസ് ടോമും കെ.എം.മാണിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്നിറങ്ങി. അതിനിടെ വിജയത്തില്‍ ആഹ്ലാദം പ്രകടപ്പിച്ച മാണി സി.കാപ്പന്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ വാങ്ങിവെച്ചിരിക്കുന്ന ലഡുവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും പാതിവിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന കമന്റും പാസാക്കി.

