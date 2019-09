പാലാ: പാലാ നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ്.സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസ് ടോമിന് മികച്ച വിജയമുണ്ടാകുമെന്ന് എം.പി.ജോസ് കെ.മാണി. ഇപ്പോൾ സംഘടനാകാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

"കേരളകോണ്‍ഗ്രസ്, കോണ്‍ഗ്രസ്, ഘടകകക്ഷികളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് വലിയൊരു ടീം വര്‍ക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ യു.ഡി.എഫിനെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു വിധ പ്രസ്താവനയും നടത്താന്‍ തയാറല്ല. വരാന്‍ പോകുന്ന അഞ്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്"- ജോസ് കെ. മാണി പ്രതികരിച്ചു.

മാണി തന്ത്രശാലിയായിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കുതന്ത്രങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നതെന്നും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോയ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും വരുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളിലാണെന്നും ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: UDF candidate will in Pala By Election says Jose K Mani