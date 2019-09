പാലാ: മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്ന് വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചാല്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം ലഭിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡ. ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയയ്ക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാര്യങ്ങള്‍ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.

വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കൈമാറുകയും എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന് പാലായില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

വികസനം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാവും ബി.ജെ.പി പാലായില്‍ പ്രചാരണം നടത്തുക. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനം വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നശേഷം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര ഫണ്ട് പത്ത് ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. 32 ശതമാനമായിരുന്നത് 42 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്തി. എന്നാല്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

ശബരിമലയും സുപ്രധാന വിഷയമാണ്. കേരളത്തിലെയും കേന്ദ്രത്തിലെയും ബിജെപി നേതൃത്വങ്ങള്‍ അതിനുവേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തും. യാഥാസമയം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

