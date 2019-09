പാലാ: ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിഷ ജോസ് കെ.മാണിയെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാത്തത് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഗുണംചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി എം.എം.മണി. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തന പരിചയമുള്ള വനിതയാണ് നിഷയെന്നും രണ്ട് മൂന്നു വര്‍ഷമായി അവര്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാലായില്‍ ഇടതുമുന്നണിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണയോഗത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രി നിഷ ജോസ് കെ.മാണിയെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചത്.

നിഷയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാതിരിക്കാന്‍ പി.ജെ.ജോസഫ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും എം.എം. മണി ആരോപിച്ചു. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ്-ബി.ജെ.പി. വോട്ടുകച്ചവടം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

അതിനിടെ, സര്‍ക്കാരിന്റെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് പാലായില്‍ വോട്ട് ചോദിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.യു.ഡി.എഫിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണയോഗത്തിലായിരുന്നു ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. എന്നാല്‍ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുതന്നെ വോട്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്ക് മറുപടി നല്‍കി.

വോട്ടെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ പാലായിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, എ.കെ.ആന്റണി തുടങ്ങിയവര്‍ വരുംദിവസങ്ങളില്‍ പാലായില്‍ പ്രചാരണത്തിനെത്തും.

