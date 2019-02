മുംബൈ: വിമര്‍ശനവും വെല്ലുവിളിയും പഴങ്കഥ. മഹാരാഷ് ട്രയില്‍ ബിജെപിക്ക് കൈകൊടുത്ത് ശിവസേന. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സഖ്യമായി നേരിടാന്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ധാരണയിലെത്തി. ബിജെപി 25 സീറ്റിലും ശിവസേന 23 സീറ്റിലും മത്സരിക്കാനാണ് ധാരണയായിരിക്കുന്നത്.

48 സീറ്റുകളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ലോക്‌സഭയിലുള്ളത്. 2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശിവസേന 22 സീറ്റിലും ബിജെപി 26 സീറ്റിലുമായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്.

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞതവണ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി വിജയിച്ച പാല്‍ഗട്ട് മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപി ഇത്തവണ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തില്ല. പകരം ആ സീറ്റ് ശിവസേനയ്ക്ക് നല്‍കും.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസും ശിവസേനാ തലവന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും തമ്മില്‍ സീറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കേണ്ട സീറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകസ്ഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കുക.

288 സീറ്റുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലേക്ക് ബിജെപി 145 സീറ്റുകളിലും ശിവസേന 143 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കും. നിലവില്‍ കൈവശമുള്ള 7 സീറ്റുകളോളം ശിവസേനയ്ക്ക് വിട്ടുനല്‍കാനും ബിജെപി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണം നല്‍കിയിട്ടില്ല.

