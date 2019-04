ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രചാരണത്തിനിടെ വിവാദ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിയതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്റെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറിനെ പിന്തുണച്ച് മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍. പ്രജ്ഞ ദേശസ്‌നേഹിയും ഇന്ത്യയുടെ നിഷ്‌കളങ്കയായ പുത്രിയാണെന്നും ചൗഹാന്‍ എന്‍ ഡി ടിവിയോടു പറഞ്ഞു. വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ പ്രജ്ഞ വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഭോപ്പാലില്‍നിന്നാണ് പ്രജ്ഞ ജനവിധി തേടുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങാണ് പ്രജ്ഞുടെ മുഖ്യ എതിരാളി.

മലേഗാവ് സ്‌ഫോടനക്കേസില്‍ പ്രജ്ഞയ്‌ക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങള്‍ ചുമത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു. പ്രജ്ഞയെ കുറ്റക്കാരിയാക്കാന്‍ നിയമം വളച്ചൊടിച്ചു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പീഡനങ്ങളാണ് അവര്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മരവിപ്പ് തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അവര്‍ കടന്നുപോയത്-അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബി ജെ പിയുടെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലമാണ് ഭോപ്പാല്‍. ഏത് സാധാരണ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിനെ പരാജയപ്പെടുത്താവുന്നതേയുള്ളു. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രജ്ഞയെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രജ്ഞയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്ത എല്ലാവരും എതിര്‍ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും ചൗഹാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബാബ്‌റി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കലുമായും വീരമൃത്യു വരിച്ച എ ടി എസ് തലവന്‍ ഹേമന്ത് കര്‍ക്കാരെയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രജ്ഞയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ത്തവരില്‍ താനും ഉള്‍പ്പെടുന്നെന്നും അതില്‍ താന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ആയിരുന്നു പ്രജ്ഞ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഹേമന്ത് കര്‍ക്കാരെ കൊല്ലപ്പെടാന്‍ കാരണം തന്റെ ശാപമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

