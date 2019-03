ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഗോഹത്യ കേസുകളില്‍ എന്‍.എസ്.എ (നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട്) ചുമത്തിയത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥിന്റെ കുറ്റസമ്മതം. അത് സര്‍ക്കാര്‍ നയമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അത്. താന്‍ അതിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തിരുന്നതായും കമല്‍നാഥ് ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇത്തരം കേസുകളില്‍ എന്‍.എസ്.എ ചുമത്തരുതെന്ന് താന്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. അത്തരത്തില്‍ ചുമത്തുന്നത് ആ നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നു. എന്നാല്‍ പശു സംരക്ഷണം തന്റെ സര്‍ക്കാരിന്റെ നയമാണ്. പശുരക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍മിക്കും. പൊതു പണം ഉപയോഗിച്ച് പശുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇന്ത്യയില്‍ പശുക്കള്‍ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

നെഹ്‌റു കുടുംബത്തില്‍ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി മുതല്‍ ഉള്ളവരുടെ കൂടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവരുടേതായ പ്രവര്‍ത്തന രീതികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്നും സമൂഹത്തിലെ താഴേതട്ടിലുള്ളവരുടെ കൂടെയാണ്. രാജ്യത്തെ വിഭിന്നമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഏറെ കാത്തിരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല.

മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ സുസ്ഥിരമാണ്. സ്പീക്കര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തങ്ങളത് തെളിയിച്ചതാണ്. സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്താന്‍ ബി.ജെ.പി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ തനിക്ക് തന്റെ എം.എല്‍.എമാരെ വിശ്വാസമാണ്. താനും ദിഗ്‌വിജയ് സിങും തമ്മില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള തര്‍ക്കവുമില്ല. ഭോപ്പാലില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താന്‍ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയായിരുന്നില്ല. നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ആ നിര്‍ദേശം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുയായിരുന്നെന്നും കമല്‍നാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

