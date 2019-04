ജാംനഗര്‍: പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ പിതാവും സഹോദരിയും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നു. പാട്ടീദാര്‍ സംവരണ നേതാവ് ഹാര്‍ദിക് പട്ടേലിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരുടേയും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവേശനം. ഒരു മാസം മുമ്പ് രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഭാര്യ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

ജാംനഗറില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് ജഡേജയുടെ പിതാവ് അനിരുദ്ധ്‌സിനും സഹോദരി നയ്‌നബയും കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരച്ചത്. ജാംനഗര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മുലു കൊണ്ടോരിയയും വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഐ.പി.എല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ താരമായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഭാര്യ റിവാബ കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് മൂന്നിനാണ് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

ഗുജറാത്തിലെ പ്രധാന മണ്ഡലമായ ജാംനഗറില്‍ ഹാര്‍ദിക് പട്ടേലിനെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഒരു കേസില്‍ 2 വര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ച കോടതി വിധിയില്‍ സ്‌റ്റേ ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ വേറെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.

