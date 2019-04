അഹമ്മദാബാദ്: ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയോടൊപ്പം മിനി റോഡ് ഷോയും മോദി നടത്തി. ജനങ്ങളുടെ യഥാര്‍ഥ ശക്തി വോട്ടവകാശത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനത്തിന് പകരം തുറന്ന ജീപ്പിലെത്തിയ മോദി ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് നീങ്ങി. ജനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ കൈകൂപ്പിയും കൈവീശിയും നീങ്ങിയ അദ്ദേഹം അംഗരക്ഷകരുടെ അകമ്പടിയോടെ ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായും കുടുംബവും മോദിയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ കൈവീശിക്കാണിച്ചു.

അനുയായികളുടെ ജയ് വിളികള്‍ക്കിടയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തരോട് സംസാരിച്ചത്.സ്വന്തം നാട്ടില്‍ വോട്ട് ചെയ്ത് കടമ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. കുംഭമേളയ്‌ക്കെത്തി ഗംഗാനദിയില്‍ മുങ്ങിനിവരുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് വോട്ട് ചെയ്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ തനിക്കുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മഷിയടയാളം പുരണ്ട ചൂണ്ടുവിരല്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വന്നത്. പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഹസ്മുഖ്ഭായി സോമഭായി പട്ടേലിനോടൊപ്പം ബിജെപിയുടെ കൊടിത്തോരണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ വീഥികളിലൂടെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി.

ഓരോരുത്തരുടേയും വോട്ടവകാശം വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും വരും കൊല്ലങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ഗതി നിര്‍ണയിക്കുന്നത് ഓരോ പൗരനും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മതിദാനമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ പോളിങ് ശതമാനം റെക്കോര്‍ഡ് നില രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും രാവിലെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

Urging all those voting in today’s Third Phase of the 2019 Lok Sabha elections to do so in record numbers. Your vote is precious and will shape the direction our nation takes in the years to come.



I’ll be voting in Ahmedabad in a short while from now.