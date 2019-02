ചെന്നൈ: 2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് നടന്‍ രജനികാന്ത്. പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

താനോ തന്റെ പാര്‍ട്ടിയോ 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കില്ല. തന്റെ ഫോട്ടോയോ പാര്‍ട്ടിയുടെ ചിഹ്നമോ പ്രചരണാര്‍ഥം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും രജനികാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2017 ഡിസംബര്‍ 31നാണ് രജനികാന്ത് തന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരോ ചിഹ്നമോ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ രജനി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Rajinikanth in a statement has stated that his party or he will not be contesting in the Lok Sabha elections 2019. Also, he has mentioned that his photo or party symbol should strictly not be used for any propaganda. (File pic) pic.twitter.com/NTuSdYrExv