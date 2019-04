വെല്ലൂര്‍: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലൂര്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ നടപടി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. വോട്ടിന് പണം നല്‍കിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വെല്ലൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ എഐഎഡിഎംകെ സ്ഥാനാര്‍ഥി എ.സി ഷണ്‍മുഖനും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയും സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

Madras High Court upholds decision of Election Commission of India to cancel election to Vellore Lok Sabha constituency, dismisses pleas moved by AIADMK Candidate AC Shanmugam and independent candidate K Sugumar. pic.twitter.com/RXN8SUHsk5