ബെംഗളൂരു: ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കർണാടകയിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് 22 സീറ്റ് കിട്ടിയാല്‍ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ നിലവില്‍ വരുമെന്ന് പാര്‍ട്ടിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പ. സംസ്ഥാനത്ത് വികസനത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാന്‍ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥനയും യെദ്യൂരപ്പ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

യാരഗട്ടിയില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കര്‍ണാടകയിലെ ജനങ്ങള്‍ 22 സീറ്റ് നല്‍കുകയാണൈങ്കില്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി അധികാരത്തിലേറുമെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ സൂചിപ്പിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ തിരഞ്ഞടുപ്പ് ചട്ടം പുറപ്പെടുവിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ വിവാദപ്രസ്താവന.

BS Yeddyurappa, BJP: If the people of Karnataka give us 22 seats in the upcoming Lok Sabha elections, we will form the government in Karnataka within 24 hours. (10.03.2019) pic.twitter.com/xkWUAWaMAc