ഹോസ്‌കോട്ട്: പേര് നാഗരാജ് എന്നായതു കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെ കൈയിലെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ മന്ത്രിയ്ക്ക്. അതു കൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനെത്തിയപ്പോള്‍ അനുയായികള്‍ക്കൊപ്പം ഇദ്ദേഹം നാഗനൃത്തമാടിയത്. കര്‍ണാടകയിലെ ഭവനവകുപ്പ് മന്ത്രി എംടിബി നാഗരാജ് ആണ് ഹോസ്‌കോട്ടിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ റാലിക്കിടെ നാഗീന്‍ നൃത്തമാടി ജനങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചത്.

റാലിക്കിടെ മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വാദ്യമേളക്കാര്‍ 1976 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ നാഗീന്‍ സിനിമയിലെ പാട്ട് വായിച്ചതോടെയാണ് നാഗരാജ് നൃത്തമാരംഭിച്ചത്. സ്വന്തം പേര് അന്വര്‍ഥമാക്കുന്നത് പോലെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അറുപത്തേഴുകാരനായ നാഗരാജിന്റെ നാഗനൃത്തം. ചിക്കബല്ലാപുര ലോക്‌സഭാമണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി വീരപ്പ മൊയ്‌ലിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് തേടിയെത്തിയതായിരുന്നു നാഗരാജ്. ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു ഹോസ്‌ക്കോട്ടിലെ റാലി.

കൂടെയുള്ളവരും നൃത്തം ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതോടെ പ്രചരണറാലി അടിപൊളിയായി. ഇതിനോടകം തന്നെ നൃത്തത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

#WATCH Karnataka Housing Minister MTB Nagraj dances with a group of people while campaigning in Hoskote. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/InQmOuLOis