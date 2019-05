ബെംഗളൂരു:എന്‍ ഡി എ അനുകൂല എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലം വന്നതിനു പിന്നാലെ പാര്‍ട്ടി വിടുന്നെന്ന സൂചന നല്‍കി കര്‍ണാടകയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് റോഷന്‍ ബെയ്ഗ്. എന്‍ ഡി എ അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ ആ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്‌ലിം സമുദായാംഗങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി വിടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആവശ്യമെങ്കില്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ബെംഗളുരുവില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

എന്‍ ഡി എ അധികാരത്തില്‍ തിരികെയെത്തിയാല്‍ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് മുസ്‌ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഞാന്‍ വിനീതമായി അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്- ബെയ്ഗ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മുസ്‌ലിങ്ങള്‍ ബി ജെ പിയുമായി കൈകോര്‍ക്കണമെന്നാണോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ആവശ്യം വരികയാണെങ്കില്‍ മുസ്‌ലിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ബി ജെ പിയുമായി കൈകോര്‍ക്കണമെന്നും ബെയ്ഗ് പറഞ്ഞു. ഒരു പാര്‍ട്ടിയോടു മാത്രം വിശ്വസ്തത പുലര്‍ത്തി നിലകൊള്ളരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന് കുറച്ചുസീറ്റുകളെ കിട്ടുകയുള്ളൂവെന്ന് ആദ്യം തന്നെ തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ബെയ്ഗ് പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പരാജയപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

