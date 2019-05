ലഖ്‌നൗ: ഇടതുപക്ഷവുമായി അകല്‍ച്ചയില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയില്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍. രാഹുലിന്റെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം ഇടതുപക്ഷവുമായി അകല്‍ച്ചയുണ്ടാക്കില്ല. ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിനു ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന രാഹുലിനെ ജനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും പ്രിയങ്ക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അമേഠിയിലും വയനാട്ടിലും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു-പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. ഇരു മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിച്ചാല്‍ വയനാട് മണ്ഡലം ഒഴിവാക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് രാഹുലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. സമയമാകുമ്പോള്‍ രാഹുല്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അമേഠിയില്‍ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അക്കാര്യം ഇതുവരെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ അമേഠിയില്‍ തീര്‍ച്ചയായും മത്സരിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളി ബി ജെ പിയാണ്. രാജ്യത്തിന് വിനാശകരമായ ആശയമാണ് ബി ജെ പിയുടേത്. എല്ലാവരെയും ഒപ്പം ചേര്‍ക്കുന്ന ആശയമല്ല ബി ജെ പിയുടേത്. വേദനയും കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ക്കും ഇടയാക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആശയം. അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥര്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അധികാരം തങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ രീതി. ജനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏതു പാര്‍ട്ടിക്കും ബി ജെ പിയാണ് തങ്ങളുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

