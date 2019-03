ലഖ്‌നൗ: സഖ്യകക്ഷികളെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ബിജെപിയെ കണ്ടുപഠിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ഉപദേശം. ബിജെപിക്ക് അധികാരത്തില്‍ വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങള്‍ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളെ അംഗീകരിക്കണം. സീറ്റ് കുറയുമെന്ന ഭീതിയില്ലാതെ ബിജെപി സഖ്യകക്ഷികളെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് വലിയ പാര്‍ട്ടിയാണ്. അവര്‍വേണം മറ്റുപാര്‍ട്ടികളെ സഹായിക്കാനെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് പറയുന്നു. എന്‍ഡിടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അഖിലേഷ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജിയേയും ഡല്‍ഹിയില്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെയും കോണ്‍ഗ്രസ് ഉറപ്പായും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എങ്ങനെ സഖ്യത്തിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകണമെന്നതിന് ബിജെപി ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ബീഹാറില്‍ നല്ലൊരു മാതൃകയുണ്ട്. നോക്കു എത്ര സീറ്റുകളാണ് അവിടെ ബിജെപി ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഴ്ചകളോളം നീണ്ട് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ബിജെപി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുകയും സീറ്റുകള്‍ തുല്യ എണ്ണത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആകെയുള്ള 40 സീറ്റുകളില്‍ 22 എണ്ണത്തില്‍ ബിജെപി ജയിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെഡിയുവിന് ലഭിച്ചത്. എന്നിട്ടും സിറ്റിങ് സീറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ബിജെപി തയ്യാറായി.

എപ്പോഴും കലഹത്തിലുള്ള ശിവസേനയെ കൂടെനിര്‍ത്താന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിച്ചു. ചെറുകക്ഷികളായ അപ്‌നാ ദളിന് കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായി. ബിജെപി ഒരു വലിയ പാര്‍ട്ടിയാണ്- അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

എങ്ങനെ കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അവര്‍ക്കറിയാം. ഏത് നേതാവിനെ എപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അവര്‍ക്കറിയാം. ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കില്‍ ഒരു നേതാവ് എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുള്ളയാളാണോ അയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. യോഗ്യത, അയോഗ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളേപ്പറ്റി മറന്നേക്കു- അഖിലേഷ് യാദവ് വാചാലനായി.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മുഴുവന്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്താനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനം. ഇതിനായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെവരെ ഇറക്കി കളം ഇളക്കിമറിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. എസ്.പി- ബിഎസ്പി സഖ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതിനും കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ നല്‍കാത്തതിനാലുമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം. ഇത് ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കിടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് സൂചനയുമായി അഖിലേഷ് യാദവ് രംഗത്ത് വന്നത്.

