ലഖ്‌നൗ: കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് മത്സരിക്കുന്ന ലഖനൗ മണ്ഡലത്തില്‍ മുന്‍ ബിജെപി നേതാവായ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹയുടെ ഭാര്യ പൂനം സിന്‍ഹ മത്സരിച്ചേക്കും. സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിട്ടാകും പൂനം സിന്‍ഹ മത്സരിക്കുക. പൂനത്തിന് ബിഎസ്പിയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ടാകും. ലഖ്‌നൗവില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബിജെപി ടിക്കറ്റ് നല്‍കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ ആറിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ വെച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗ്വത്വം സ്വീകരിക്കും. ഇതിനിടെയാണ് ഭാര്യ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ലഖ്‌നൗവിലെ വോട്ടര്‍മാരില്‍ 1.3 ലക്ഷം പേര്‍ സിന്ധികളാണ്. നാലുലക്ഷത്തോളം കായസ്ത വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. പൂനം സിന്‍ഹ സിന്ധി വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ളയാളാണ്. അതേസമയം ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ കായസ്ത വിഭാഗക്കാരനും. ഈ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒപ്പം എസ്.പി., ബിസ്പി പാര്‍ട്ടികളുടെ പരമ്പരാഗത പിന്നാക്ക, മുസ്ലീം വോട്ടുകളും കിട്ടിയാല്‍ വിജയം അനായാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം കരുതുന്നത്.

2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആകെ പോള്‍ ചെയ്തതിന്റെ 55.7 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് വിജയിച്ചത്. ലഖ്നൗ തങ്ങളുടെ അടിയുറച്ച മണ്ഡലമാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ അവകാശവാദം.

