ലഖ്‌നൗ: കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനവും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് പ്രവര്‍ത്തകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രതികരണം.

Priyanka Gandhi Vadra on being asked if she will contest in #LokSabhaElections2019: I've not decided yet; If my party asks me to contest, I will definitely contest. My wish is to work for the party. pic.twitter.com/r7oQlLa1qN