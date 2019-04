ഗാസിയാബാദ്: ലോകം മുഴുവന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തെയെങ്കിലും സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി. ഗാസിയാബാദില്‍ നടത്തിയ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് അവര്‍ ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെ വാരണാസിയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായോ എന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചു.

ലോക നേതാക്കളെ മോദി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. വാരണാസിയിലെ നിര്‍ധന കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരാളെയെങ്കിലും ആലിംഗനം ചെയ്യാന്‍ മോദി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ? ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളും. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കും. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കര്‍ഷകരെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതെ സാഹചര്യത്തെ ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല.

നല്ല ഭരണം ഉണ്ടാവുകയെന്നത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ജനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും അനുകമ്പ കാട്ടിയതായി ഒരു നേതാവും നടിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മിനിമം വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച പ്രിയങ്ക കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നും ആരാഞ്ഞു. ഗാസിയാബാദിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ഡോളി ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് പ്രിയങ്ക റോഡ് ഷോ നടത്തിയത്.

#WATCH Congress General Secretary for UP East, Priyanka Gandhi Vadra, speaks on PM Modi, says "...dunia bhar ghoom aaye hain. Japan gaye wahan gale lage, Pakistan gaye wahan Biryani khaayi, China gaye wahan gale lage. Lekin Varanasi ke ek gareeb parivaar se gale lagte dekha hai?" pic.twitter.com/k7ntq4zYy4