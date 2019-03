റായ്ബറേലി (ഉത്തര്‍പ്രദേശ്): എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയിലും അമേഠിയിലും പോസ്റ്ററുകള്‍. യു.പി.എ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെയും മണ്ഡലങ്ങളാണ് റായ്ബറേലിയും അമേഠിയും. റായ്ബറേലിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തിലക് ഭവനില്‍ അടക്കമാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

In the #poster, people ask questions of #Sonia, #PriyankaGandhi, saying they have failed the people and disappear once elections get over. Priyanka's temple hopping also targeted.#Dangal2019 #LokSabhaElections2019



Video: IANS pic.twitter.com/AXDU9ypkcS