ലഖ്‌നൗ: തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അമിത് ഷാ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടത്തിയ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീണ്ടു തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവരാണ് ഈശ്വര്‍ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന്റെ പ്രതിമ തകര്‍ത്തത്. വിദ്യാസാഗറിന്റെ വീക്ഷണത്തോട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങള്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ അതേയിടത്തു തന്നെ സ്ഥാപിക്കും- പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മൗവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുറാലിയില്‍ പറഞ്ഞു.

PM Modi in Mau: We saw hooliganism by TMC workers again during Bhai Amit Shah's roadshow in Kolkata, they vandalized Ishwar Chandra Vidyasagar's statue. We are committed to Vidyasagar's vision and will install his grand statue at the same spot pic.twitter.com/avn1VN1QQ8