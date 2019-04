ലഖ്‌നൗ: തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണത്തിനിടെ വീണ്ടും വിവാദത്തിലായി ബി ജെ പി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മേനകാ ഗാന്ധി. ഓരോഗ്രാമത്തില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വോട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവയെ എ,ബി,സി,ഡി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുകയെന്നുമുള്ള പരാമര്‍ശമാണ് മേനകയെ പുലിവാലു പിടിപ്പിച്ചത്. മകന്‍ വരുണ്‍ ഗാന്ധി ജനവിധി തേടുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പിലിഭിത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു മേനക.

"ഞങ്ങള്‍ക്ക് 80 ശതമാനം വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന് എ ഗ്രേഡ് നല്‍കും. അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന് ബി ഗ്രേഡ്. അമ്പത് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന് സി ഗ്രേഡ്. അമ്പതുശതമാനത്തില്‍ താഴെ വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന് ഡി ഗ്രേഡ്. വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആദ്യം നടപ്പാക്കുന്നത് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച ഗ്രാമത്തിലാണ്.

എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച ഗ്രാമത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച ഗ്രാമത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തും. ബി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച ഗ്രാമത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം സി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച ഗ്രാമത്തിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എയില്‍ വരണോ ബിയില്‍ വരണോ അതോ സിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടണമോ എന്ന്. ഡിയില്‍ ആരും പോകരുത്. കാരണം നല്ലതു ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നത്"- മേനക പറഞ്ഞു.

സുല്‍ത്താന്‍പുര്‍ എം പിയായ വരുണ്‍ ഗാന്ധി ഇത്തവണ പിലിഭിത്തില്‍നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടമായ ഏ പ്രില്‍ 23നാണ് പിലിഭിത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

content highlights: maneka gandhi lands in controversy after ABCD Grading of villages based on votes for BJP