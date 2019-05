സുല്‍ത്താന്‍പൂര്‍(യു.പി.): ആറാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി മേനകാഗാന്ധിയും എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥിയും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം. എസ്.പി.-ബി.എസ്.പി. സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സോനുസിങിന്റെ അനുയായികൾ വോട്ടര്‍മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സുല്‍ത്താന്‍പൂരിലെ ബി.ജെ.പി.സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് മേനകാഗാന്ധി. ഇവിടുത്തെ എസ്.പി.-ബി.എസ്.പി. സഖ്യ സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥിയാണ് സോനുസിങ്.

സോനുസിങ്ങിന്റെ അനുയായികള്‍ വോട്ടര്‍മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഇവിടെ ഇത്തരം ഭീഷണികള്‍ വിലപ്പോവില്ലെന്നും മേനകാഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മേനകാഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് സോനുസിങും എത്തിയതോടെയാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്.

എന്നാല്‍ മേനകാഗാന്ധിക്കെതിരേ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയര്‍ത്തി സോനുസിങിന്റെ അനുയായികള്‍ എത്തിയതോടെ ഇരുവരും വാക്കേറ്റം അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിയുകയായിരുന്നു.

#WATCH: Minor argument between Union Minister and BJP's candidate from Sultanpur Maneka Gandhi and Mahagathbandhan candidate Sonu Singh after Gandhi alleged that Singh's supporters were threatening voters. #LokSabhaElections #Phase6 pic.twitter.com/l2Pn1yCRVO