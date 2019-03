വാരാണസി: ഭക്ഷണം മോശമാണെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ബിഎസ്എഫ് ജവാന്‍ മോദിക്കെതിരെ വാരാണസി മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ബിഎസ്എഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിളായിരുന്ന തേജ് ബഹാദുര്‍ യാദവാണ് മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ജവാന്മാരുടെ പേരുപറഞ്ഞ് വോട്ടുചോദിക്കുന്ന മോദി പക്ഷെ അവര്‍ക്കായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തേജ് ബഹാദൂര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ സേനയുടെ ക്ഷേമത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിരവധി രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും തന്നെ സഹായിച്ചില്ലെന്നും അതിനാല്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും തേജ് ബഹാദുര്‍ പറഞ്ഞു.

അതിര്‍ത്തി കാക്കുന്ന ജവാന്മാര്‍ക്ക് നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടി ഇദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സേനയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.

2017 ജനുവരിയിലാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വഴി ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിലവാരത്തെപ്പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല ഉയര്‍ന്ന ബ്എസ്എഫ് സൈനികോദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജവാന്മാര്‍ക്കായി നല്‍കാന്‍ എത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ സാമഗ്രികള്‍ അനധികൃതമായി മറിച്ചു വില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

സംഭവം വിവാദമായെങ്കിലും ആരോപണങ്ങള്‍ ബിഎസ്എഫ് നിഷേധിച്ച് നിലപാടെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് മൂന്നുമാസങ്ങള്‍ നീണ്ട കോര്‍ട്ട് മാര്‍ഷല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം തേജ് ബഹാദുറിനെ പുറത്താക്കി.

