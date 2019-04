ലക്‌നൗ: അലി ബജ്‌രംഗ്ബലി വിവാദത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയ്‌ക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബി.എസ്.പി നേതാവ് മായാവതി. അലിയും ബജ്‌രംഗ്ബലിയും നമ്മുടേതാണെന്ന് മായാവതി വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവരുടേയും അനുഗ്രഹത്താല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടുകള്‍ തങ്ങള്‍ നേടുമെന്നും മായാവതി കൂട്ടിചേര്‍ത്തു. യു.പിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന ജാതിയില്‍പെട്ടവരും അസ്വസ്ഥരാണ്. അവരും ഇപ്പോള്‍ തങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. അലിയുടെയും ബജ്‌രംഗ്ബലിയുടെയും വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ബി.ജെ.പിയിലും കോണ്‍ഗ്രസിലുമുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് പൊതുപണമാണ് ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായി മുടക്കുന്നതെന്നും മായാവതി ആരോപിച്ചു.

നേരത്തെ എസ്.പി-ബി.എസ്.പി സഖ്യം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് യു.പി മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബജ്‌രംഗ്ബലിയെ പിന്തുണക്കുന്നവര്‍ തങ്ങളെ സഹായിക്കില്ലെന്ന് അറിയുന്നതിനാലാണ് അവര്‍ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നായിരുന്നു ആദിത്യനാഥിന്റെ മറ്റൊരു പരാമര്‍ശം. ഇത് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു

നേരത്തെ ചായക്കാരനായി വന്ന മോദി ഇപ്പോള്‍ കാവല്‍ക്കാരനായാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിപാടിയില്‍ സംസാരിച്ച അഖിലേഷ് യാദവ് പരിഹസിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചതിന് സമാനമായി വിഭജിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ്.പി-ബി.എസ്.പി സഖ്യം വന്‍ വിജയം നേടുമെന്നും അഖിലേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

