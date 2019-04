ലഖ്‌നൗ: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മുസാഫര്‍നഗറില്‍ കള്ളവോട്ട് നടക്കുന്നതായി ബി.ജെ.പി. വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി മൂന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥി സഞ്ജീവ് ബല്യാണ്‍ കള്ളവോട്ട് ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

ബുര്‍ഖ ധരിച്ചെത്തുന്നവരാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ ആരോപണം. അതിനാല്‍ ബുര്‍ഖ ധരിച്ചെത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ തിരിച്ചറിയല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ റീ-പോള്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും സഞ്ജീവ് ബല്യാണ്‍ പറഞ്ഞു.

മുസാഫര്‍നഗറിലെ 16 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാരില്‍ അഞ്ചു ലക്ഷം മുസ്ലീം വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ളവരാണ്. ജാട്ട്,യാദവ് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും മണ്ഡലത്തില്‍ സ്വാധീനമുണ്ട്. സിറ്റിങ് എം.പി.യായ സഞ്ജീവ് ബല്യാണും ആര്‍.എല്‍.ഡി. നേതാവ് അജിത് സിങും തമ്മിലാണ് മത്സരം. എസ്.പി.യും ബി.എസ്.പി.യും അജിത് സിങിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തിയിരുന്നില്ല.

