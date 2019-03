ന്യൂഡല്‍ഹി: മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് എല്‍.കെ അദ്വാനിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേതാവായ മുരളീ മനോഹര്‍ ജോഷിക്കും ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു.

ഇത്തവണ മാറിനില്‍ക്കാന്‍ തന്നോട് പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രാംലാല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മുരളീ മനോഹര്‍ ജോഷി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവില്‍ കാണ്‍പൂരില്‍ നിന്നുള്ള എം.പിയാണ് 85 കാരനായ മുരളീ മനോഹര്‍ ജോഷി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്റെ സ്ഥിരം മണ്ഡലമായ വാരണാസി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താണ് ജോഷി കാണ്‍പൂരിലെത്തിയത്.

2014-ല്‍ ബിജെപി അധികാരത്തിലേറിയ ഉടന്‍ അദ്വാനി അടക്കമുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ പാര്‍ട്ടി ഉപദേശക സമിതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അരുണ്‍ ഷോരി, യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ, മുരളീ മനോഹര്‍ ജോഷി എന്നിവരായിരുന്നു ബിജെപി ഉപദേശക സമിതി പാനലിലുണ്ടായിരുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളിലായി ഈ നേതാക്കളെ സുപ്രധാന ചുമതലകളില്‍ നിന്നും പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളില്‍ മാറ്റി നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്വാനി ഒഴികെയുള്ള മറ്റു നേതാക്കളെല്ലാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കടുത്ത വിമര്‍ശകരമായി മാറുകയുമുണ്ടായി.

