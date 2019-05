ന്യൂഡല്‍ഹി: അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഡല്‍ഹിയിലെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി (എ.എ.പി) സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ മകന്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തന്റെ പിതാവ് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് ആറ് കോടിരൂപ കോഴ നല്‍കിയെന്നാണ് ആരോപണം.

Balbir Singh Jakhar, AAP candidate from West Delhi on his son Uday's allegation that his father paid Arvind Kejriwal Rs 6 crore for a ticket: I condemn the allegations. I have never discussed with my son anything about my candidature. I speak to him very rarely. pic.twitter.com/FEt0fJLFZH